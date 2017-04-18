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В деле Артеменко прокуратура вызвала на допрос дипломата

Вторник, 18 апреля 2017, 15:29

Прокуратура вызвала на допрос дипломата, главу Международного центра перспективных исследований Василия Филипчука по делу депутата Верховной Рады Андрея Артеменко о плане передачи Крыма в аренду России 19 апреля.

Об этом он сообщил во время брифинга, передают 18 апреля "Українські новини".

Филипчук заявил, что действия правоохранителей в отношении Международного центра перспективных исследований, в частности проведенный обыск, являются недопустимыми, а также сообщил, что прокуратура вызывает его на допрос 19 апреля.

"Такие атаки свидетельствует, боюсь, о возвращении к тому, что не было ни разу в истории Украины, а мы вспоминаем только советские времена, то есть преследование за другую точку зрения, поскольку в официальном вызове, который я имею на завтрашний допрос в прокуратуре, так и написано: "за обработку идей мирного урегулирования конфликта yf Донбассе", – сказал он.

По словам Филипчука, он в течение 3 лет "занимался вопросами мирного урегулирования конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины".

Как известно, газета The New York Times сообщила, что тогдашний нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.

Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Также Артеменко якобы передал в США доказательства коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

Сам Артеменко утверждает, что не передавал никакого плана в Белый дом, а был вовлечен США в переговоры по украинскому вопросу.

13 апреля 2017 года прокуратура провела обыск в помещении МЦПИ в связи с тем, что центр может быть причастен к разработке "плана Артеменко".

Сам Филипчук отрицает, что причастен к разработке так называемого "мирного плана" депутата.

Темы: прокуратура
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