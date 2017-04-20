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Синоптики сказали, коли в Україні нарешті потеплішає

Четвер, 20 квітня 2017, 11:35

Укргідрометцентр прогнозує істотне потепління через тиждень - з 26 квітня.

Про це повідомив заступник директора гідрометцентру Анатолій Прокопенко на засіданні оперативного штабу ДСНС щодо ускладнення погодних умов, передають "Українські новини".

За його словами, істотне потепління на всій території України очікується з 26 квітня, а до тих пір на країну чекає ще одне різке погіршення погоди.

"20-21 квітня ми знову очікуємо погіршення погодних умов у південних, центральних і східних областях. Дощ з мокрим снігом... Вітер 15-20 м/с. Збережуться заморозки. 22-25 квітня холодна погода збережеться", - розповів Прокопенко.

Як повідомлялося, станом на ранок четверга в Україні через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 505 населених пунктів.

Останньої доби в східних та південних регіонах України погіршилися погодні умови. В Запоріжжі, Харкові, Дніпрі випав сніг.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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