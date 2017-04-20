Синоптики сказали, когда в Украине наконец-то потеплеет

Укргидрометцентр прогнозирует существенное потепление через неделю - с 26 апреля.

Об этом сообщил замдиректора гидрометцентра Анатолий Прокопенко на заседании оперативного штаба ГСЧС по вопросу осложнения погодных условий, передают "Українські новини".

По его словам, существенное потепление на всей территории Украины ожидается с 26 апреля, а до тех пор страну ждет еще одно резкое ухудшение погоды.

"20-21 апреля мы снова ожидаем ухудшение погодных условий в южных, центральных и восточных областях. Дождь с мокрым снегом... Ветер 15-20 м/с. Сохранятся заморозки. 22-25 апреля холодная погода сохранится", - рассказал Прокопенко.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга в Украине из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 505 населенных пунктов.

За последние сутки в восточных и южных регионах Украины ухудшились погодные условия. В Запорожье, Харькове, Днипре выпал снег.