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Адвокати Шокіна кажуть, що для його відставки Онищенко підкуповував депутатів

Четвер, 20 квітня 2017, 17:13

Адвокати екс-генпрокурора Віктора Шокіна запевняють, що згода парламенту на звільнення їхнього підзахисного була незаконною через заяви Олександра Онищенка про підкуп народних депутатів.

Про це в ході судового засідання у четвер, 20 квітня, заявив адвокат Шокіна Владислав Максимов.

За його словами, у Шокіна виникли сумніви щодо законнності його заільнення після заяв Олександра Онищенка про підкуп народних депутатів.

Водночас 13 лютого цього року адвокати подали запит до апарату Верховної Ради стосовно реєстрації народних депутатів 29 березня 2016 року. Із відповіді на запит випливає, що за дозвіл на звільнення Шокіна були зараховані голоси депутатів Дубініна, Москаленка, Кузьменка та Святаша, яких не було у залі парламенту.

Також адвокати звернулися до САП та НАБУ щодо стану розслідування заяв Онищенка. Там їм пояснили, що таке розслідування наразі триває.

доповнено У свою чергу у прес-службі депутата Ярослава Москаленка заявили, що він перебував у сесійній залі Верховної Ради під час голосування за відставку Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора. "Його неодноразово зафіксовано на записі офіційної трансляції телеканалу Рада, який є у вільному доступі. Також парламентарій зареєструвався на ранковому пленарному засіданні о 10:03, про що свідчить сайт Ради. Тому заяви адвокатів В.Шокіна у цій частині не відповідають дійсності та шкодять політичній репутації", - зазначають адвокати.

Як повідомлялося, екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді.

У своїй позовній заяві він просить визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради про надання згоди на його звільнення президентом з посади генпрокурора України і відновити його на посаді.

29 березня Верховна Рада дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ШокінОнищенко
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