Адвокаты Шокина говорят, что для его отставки Онищенко подкупал депутатов

Адвокаты экс-генпрокурора Виктора Шокина уверяют, что согласие парламента на освобождение их подзащитного было незаконным из-за заявления Александра Онищенко о подкупе народных депутатов.

Об этом в ходе судебного заседания в четверг, 20 апреля, заявил адвокат Шокина Владислав Максимов.

По его словам, у Шокина возникли сомнения в законнности его увольнения после заявлений Александра Онищенко о подкупе народных депутатов.

В то же время 13 февраля этого года адвокаты подали запрос в аппарат Верховной Рады относительно регистрации народных депутатов 29 марта 2016. Из ответа на запрос следует, что при голосовании за отставку Шокина были зачислены голоса депутатов Дубинина, Москаленко, Кузьменко и Святаша, которых не было в зале парламента.

Также адвокаты обратились в САП и НАБУ о состоянии расследования заявлений Онищенко. Там им объяснили, что такое расследование пока продолжается.

дополнено В свою очередь в пресс-службе депутата Ярослава Москаленко заявили, что он находился в сессионном зале Верховной Рады во время голосования за отставку Виктора Шокина с должности Генерального прокурора. "Он неоднократно зафиксирован на записи официальной трансляции телеканала Рада, который есть в свободном доступе. Также парламентарий зарегистрировался на утреннем пленарном заседании в 10:03, о чем свидетельствует сайт Рады. Поэтому заявления адвокатов В.Шокина в этой части не соответствуют действительности и наносят вред политической репутации ", - отмечают адвокаты.

Как сообщалось, экс-генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности.

В своем исковом заявлении он просит признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады о предоставлении согласия на его увольнение президентом с должности генпрокурора Украины и восстановить его в должности.

29 марта Верховная Рада дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Роман Кравец, УП