Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницький думає, що з Мартиненком не буде "одіял і приступів"

П'ятниця, 21 квітня 2017, 10:27
Холодницький думає, що з Мартиненком не буде одіял і приступів

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокурори Назар Холодницький заявляє, що колишній народний депутат Микола Мартиненко під час затримання опору не чинив.

Про це він сказав журналістам у п'ятницю, відповідаючи на запитання, як поводився Мартиненко під час затримання.

"Не чинив (спротиву – ред). Поводився як законослухняний громадянин", – сказав Холодницький.

За словами глави САП наразі, Мартиненко перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Холодницький також зазначив, що сподівається на конструктивну позицію адвокатів:

"З тих коментарів, які я бачив зі сторони захисту, не повинно бути ніяких одіял і приступів. Сподіваюсь, все буде добре", – сказав він.

Як відомо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 21 квітня за підозрою в розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".

Сума збитків завданих державі оцінюється в 17,28 млн дол. США.

Слідчі збирали докази понад рік.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що проситиме суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

За вчинення злочинів, інкримінованих екс-нардепу "Народного фронту", йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 8 до 12 років.

Валентина Романенко, УП

Теми: Мартиненко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Мартиненко
Суд збільшив розмір застави екснардепу Мартиненку в 5 разів – ЦПК
Суд відпустив Мартиненка під заставу у майже 5 мільйонів
Справа Мартиненка: екснардепу оголосили нову підозру у відмиванні коштів
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: