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У НАБУ розповіли, на що Мартиненко витрачав "украдені" гроші

П'ятниця, 21 квітня 2017, 12:15

Справа про завдання збитків ДП "СхідГЗК", в якій фігурує колишній народний депутат Микола Мартиненко, є унікальною з огляду на обсяг роботи, яку провели детективи НАБУ.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ, оприлюдненому 21 квітня.

Провадження щодо завдання збитків "СхідГЗК"  є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ, наголошують у відомстві.

Зазначається, що від початку розслідування (в грудні 2015 року), детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу.

"Інформація, отримана від компетентних органів інших держав, допомогла детективам НАБУ не тільки дослідити усі деталі корупційної схеми, а й встановити, на що саме особи, підозрювані в завданні збитків "СхідГЗК", витрачали вкрадені в держави кошти", – наголошують у відомстві.

Так, за даними слідства, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг, та послуг адвокатів із захисту підозрюваного в іншій кримінальні справі, яку стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії.

Більше деталей можна подивитися у графічній схемі.

 
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Як повідомлялося, 21 квітня Солом'янський районний суд Києва обере запобіжний захід колишньому народному депутату з фракції "Народний фронт" Миколі Мартиненку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

20 квітня екс-нардеп був доставлений у Національне антикорупційне бюро для проведення процесуальних та слідчих дій.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила повідомлення про підозру Мартиненку за підозрою в розтраті коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у розмірі $17,28 мільйона.

За вчинення злочинів, інкримінованих Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 8 до 12 років.

Екс-нардеп заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковано.

Українська правда

Теми: МартиненкоНАБУ
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