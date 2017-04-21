Суд призначив час і суддю для Мартиненка

Запобіжний захід для колишнього народного депутата Миколи Мартиненка розглядатиме суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник.

Про це "Українській правді" повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Суд з обрання міри запобіжного заходу відбудеться 21 квітня о 15.00.

Також Бобровник розглядатиме клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу іншому фігуранту справи Сергію Переломі. Засідання призначено на 15.30.

Як відомо, прес-служба Мартиненка раніше "анонсувала" призначення Бобровника для розгляду справи екс-нардепа.

"Приймати рішення щодо запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку буде суддя-хабарник Олександр Бобровник, який перебуває на гачку у Національного антикорупційного бюро України. Хоча НАБУ запевняло, що вибір судді здійснюватиме автоматизована система, але "розумний" комп’ютер знову "випадково" вибере одіозного Бобровника для обслуговування НАБУ", – зазначалось у повідомленні прес-служби.

Водночас керівник САП Назар Холодницький наголошував, що вибір судді є автоматизованим.

Колишній народний депутат з фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко 20 квітня був доставлений у Національне антикорупційне бюро для проведення процесуальних та слідчих дій.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила повідомлення про підозру Мартиненку, яким була здійснена розтрата коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у розмірі $ 17,28 млн.

Екс-нардеп заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковано за вказівкою директора НАБУ Артема Ситника з метою піару і відволікання уваги від провалів його відомства.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень. Для Переломи САП просить 100 мільйонів застави.

Українська правда