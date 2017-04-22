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Суд у справі Мартиненка перенесли на ранок

Субота, 22 квітня 2017, 00:36
Суд у справі Мартиненка перенесли на ранок

Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколи Мартиненка на 10:00 22 квітня.

Про це повідомляє журналіст "УП" із залу суду.

Таке рішення було прийнято на прохання прокурорів.

Як відомо, раніше суд відмовив адвокатам Мартиненка у відводі судді Олександра Бобровника.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійської компанії Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.

Теми: судМартиненко
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