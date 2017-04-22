У НАБУ заявляють про тиск і погрози з боку "Народного фронту"
У НАБУ заявляють про тиск з боку нардепів від "Народного фронту" на суддю, який обирає запобіжний захід для затриманих напередодні екс-нардепа Миколи Мартиненка та заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи.
Про це 22 квітня заявили у Національному антикорупційному бюро.
"Під час судового засідання, яке відбувалося 21 квітня у приміщенні Солом'янського суду, були присутні більше 10 нардепів та декілька діючих міністрів від партії "Народний фронт". Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та прокурорам. Зокрема, депутати Логвинський та Пинзеник заявили слідчому судді Бобровнику, що його очікує "доля суддів Киреєва та Чауса", - йдеться у заяві.
За даними НАБУ, деякі інші заяви присутніх у залі суду політиків на адресу Національного антикорупційного бюро та САП, "зокрема й про те, що новостворені антикорупційні органи відпрацьовують "замовлення Кремля", "розвалюють коаліцію" та переслідують "героя Майдану", взагалі виходили за межі здорового глузду та етики державного діяча".
"НАБУ закликає керівництво партії "Народний фронт" ... вгамувати своїх однопартійців, оскільки вони своєю поведінкою не лише заважають правосуддю, але й знищують довіру, яка ще лишилася у суспільства до державних інститутів", - заявили в НАБУ.
Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.
Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.
Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.
21 квітня у Солом'янському судді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу для затриманих. У засіданні було оголошено перерву до 10:00 та 12:00 22 квітня.
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