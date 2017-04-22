У НАБУ заявляють про тиск і погрози з боку "Народного фронту"

У НАБУ заявляють про тиск з боку нардепів від "Народного фронту" на суддю, який обирає запобіжний захід для затриманих напередодні екс-нардепа Миколи Мартиненка та заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи.

Про це 22 квітня заявили у Національному антикорупційному бюро.

"Під час судового засідання, яке відбувалося 21 квітня у приміщенні Солом'янського суду, були присутні більше 10 нардепів та декілька діючих міністрів від партії "Народний фронт". Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та прокурорам. Зокрема, депутати Логвинський та Пинзеник заявили слідчому судді Бобровнику, що його очікує "доля суддів Киреєва та Чауса", - йдеться у заяві.