В НАБУ заявляют о давлении и угрозах судье со стороны "Народного фронта"

В НАБУ заявляют о давлении со стороны нардепов от "Народного фронта" на судью, который избирает меру пресечения для задержанных накануне экс-нардепа Николая Мартыненко и замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.

Об этом 22 апреля заявили в Национальном антикоррупционном бюро.

"Во время судебного заседания, которое проходило 21 апреля в помещении Соломенского суда, присутствовало более 10 нардепов и несколько действующих министров от партии "Народный фронт". Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судьям и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса", - говорится в заявлении.

По данным НАБУ, некоторые другие заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес Национального антикоррупционного бюро и САП, "в том числе и о том, что новые антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля".

"НАБУ призывает руководство партии "Народный фронт" .... успокоить своих однопартийцев, поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают доверие, которое еще осталось у общества к государственным институтам", - заявили в НАБУ.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома. Также Перелома фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

21 апреля в Соломенском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для задержанных. В заседании был объявлен перерыв до 10:00 и 12:00 22 апреля.

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