Від обстрілу під Авдіївкою загинув військовий – штаб
Неділя, 23 квітня 2017, 10:23
Український військовий загинув внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки.
Про це повідомляє в неділю прес-центр штабу АТО.
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - повідомили в штабі.
Там уточнили, що на даному напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.