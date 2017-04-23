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От обстрела под Авдеевкой погиб военный - штаб

Воскресенье, 23 апреля 2017, 10:23

Украинский военный погиб в результате обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко от Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что на данном направлении противник применял 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Темы: АТОАвдеевка
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