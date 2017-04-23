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В Авдіївці з'явилося світло, але за тимчасовою схемою

Неділя, 23 квітня 2017, 11:25
В Авдіївці з'явилося світло, але за тимчасовою схемою

Електропостачання Авдіївки відновлено за тимчасовою схемою, електроенергія подається за графіком.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у Twitter в неділю.

"Електропостачання м. Авдіївка відновлено. Подається за тимчасовою схемою, застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком", - йдеться у повідомленні.

У суботу прес-служба Міноборони повідомила, що гарантії російської сторони СЦКК для проведення аварійно-відновлювальних робіт електромережі в районі Авдіївки у кращому випадку будуть надані лише у понеділок 24 квітня.

Теми: Авдіївка
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