В Авдеевке появился свет, но по временной схеме

Электроснабжение Авдеевки восстановлено по временной схеме, электроэнергия подается по графику.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter в воскресенье.

"Электроснабжение г. Авдеевка восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику", - говорится в сообщении.

Електропостач. м. #Авдіївка відновлено. Подається по тимчасовій схемі, застосов. віірні відключення, електроенергія подається за графіком. — МТОТ (@mtot_gov_ua) April 23, 2017

В субботу пресс-служба Минобороны сообщила, что гарантии российской стороны СЦКК для проведения аварийно-восстановительных работ электросети в районе Авдеевки в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник 24 апреля.