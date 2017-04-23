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В Авдеевке появился свет, но по временной схеме

Воскресенье, 23 апреля 2017, 11:25
В Авдеевке появился свет, но по временной схеме

Электроснабжение Авдеевки восстановлено по временной схеме, электроэнергия подается по графику.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter в воскресенье.

"Электроснабжение г. Авдеевка восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику", - говорится в сообщении.

В субботу пресс-служба Минобороны сообщила, что гарантии российской стороны СЦКК для проведения аварийно-восстановительных работ электросети в районе Авдеевки в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник 24 апреля.

Темы: Авдеевка
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