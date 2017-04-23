Порошенко поговорил с Тиллерсоном о миротворцах под эгидой ООН на Донбассе

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсон.

Об этом вечером 23 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины", - отметил он.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего в части безопасности.

"Глава государства предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Погибший член миссии - медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

В МИД Украины заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести к нулю усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

Украинская правда