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У НАБУ є три справи щодо Мартиненка

Понеділок, 24 квітня 2017, 10:58
У НАБУ є три справи щодо Мартиненка
УНІАН

Національне антикорупційне бюро України розслідує три кримінальні провадження у відношенні Миколи Мартиненка.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Liga.net за два дні до гучного затримання цього екс-депутата.

На запитання-уточнення вже після затримання Ситник не відповів: мовляв, усе, що він міг сказати про цю справу, уже сказано.

"У нас є три справи. В одній із них було рішення суду першої інстанції Солом'янського районного суду Києва, який нібито зобов'язав нас закрити провадження. Але 14 квітня це рішення суду першої інстанції було скасовано Апеляційним судом Києва. І зараз ми впевнено йдемо до остаточного результату", – зазначав директор НАБУ.

Фабулу справи він не розкрив.

Ситник підтвердив, що в березні детективи НАБУ провели обшуки у справі Мартиненка:

"Обшуки були. Причому у цій справі був не один обшук. Вилучено речові докази. Але чи проводилися обшуки в нього особисто вдома – я не готовий сказати".

На зауваження, що, за даними видання, трейдери "Болверк" і "Штоерман" (компанії-посередники, що пов'язують із Мартиненком – ред.) продовжують торгувати з "Енергоатомом" і ОГХК, Ситник спростував: "На даний момент ні".

Як відомо, 20 квітня екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка затримали за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, адже ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів. 

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому, який фігурує як звинувачуваний і у кримінальному провадженні про 205 млн грн збитків "Одеському припортовому заводу".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень.

Але Солом'янський райсуд Києва 22 квітня відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів із "Народного фронту" .

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Олена Рощенко, УП

Теми: МартиненкоНАБУ
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