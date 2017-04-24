Подрыв автомобиля ОБСЕ назван терактом

Подрыв автомобиля СММ ОБСЕ в оккупированной части Луганской области квалифицировали как теракт.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"По указанному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области", - сообщили в пресс-службе.

"Ход расследования уголовного производства по факту террористического акта находится на контроле прокурора области", - говорится в сообщении.

Санкция ч.3 ст.258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В то же время на сайте, который ретранслирует официальную позицию боевиков, продвигают информацию о том, что подрыв был осуществлен ДРГ, которая состояла якобы из бойцов 8 полка спецназа.

Боевики уточняют, что подрыв произошел на противотанковой мине, и якобы в 500-700 метрах от указанного места была выявлена так называемая "лежка".

По утверждению боевиков, ДРГ состояли из 3 человек, даже указывается руководитель группы.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.