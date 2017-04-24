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Кернес не приїхав на суд: зустрічає в Харкові Гройсмана

Понеділок, 24 квітня 2017, 15:58

Засідання Київського районного суду міста Полтава по справі стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінникова і Євгена Смицького в зв'язку з нападом і викраденням активістів Євромайдану в 2014 році, не відбулося в понеділок через неявку Кернеса.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Геннадій Адольфович заздалегідь повідомив суд про те, що не зможе з'явитися з поважних причин – він бере участь в заходах в рамках робочого візиту до Харкова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У зв'язку з цим суд переніс засідання на 15 травня", – сказав адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

Як повідомлялося, на попередньому засіданні, 6 березня, суд прийняв рішення про доставку свідків звинувачення в суд приводом, оскільки вони неодноразово не з'являлися на засідання. У справі необхідно допитати 17 свідків звинувачення.

25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. У той же день депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану – Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ".

Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області заявив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

2 квітня 2015 р ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

Теми: Кернессуд
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