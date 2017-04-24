Ляшко каже, що прийде на допит до НАБУ

Національне антикорупційне бюро допитає 25 квітня лідера Радикальної партії Олега Ляшка у справі про можливе незаконне збагачення.

Про це сам Ляшко написав у Facebook у понеділок.

"Ми домовилися, що у вівторок, 25 квітня, на 11 годину я прийду в НАБУ і дам вичерпні свідчення у цій висмоктаній справі", – заявляє політик.

Ляшко зазначив, що про порушення кримінального провадження дізнався ще 21 квітня від голови НАБУ Артема Ситника, а також каже, що дзвонив керівнику САП Назару Холодницькому і висловив йому своє обурення.

"Радикал" вважає цю справу "політичним замовленням влади".

24 квітня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національного антикорупційного бюро провадження за підозрою у незаконному збагаченні народного депутата Олега Ляшка.

Раніше повідомлялося, що Ляшко нажив маєток і дорогі авто, хоча бізнесу нібито не має. За останній рік він і його цивільна дружина придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.

Українська правда