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Ляшко говорит, что придет на допрос в НАБУ

Понедельник, 24 апреля 2017, 17:02

Национальное антикоррупционное бюро допросит 25 апреля лидера Радикальной партии Олега Ляшко по делу о возможном незаконном обогащении.

Об этом сам Ляшко написал в Facebook в понедельник.

"Мы договорились, что во вторник, 25 апреля, на 11:00 я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу", – заявляет политик.

Ляшко отметил, что о возбуждении уголовного производства узнал еще 21 апреля от директора НАБУ Артема Сытника, а также говорит, что звонил руководителю САП Назару Холодницкому и выразил ему свое возмущение.

"Радикал" считает это дело "политическим заказом власти".

24 апреля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении народного депутата Олега Ляшко.

Ранее сообщалось, что Ляшко нажил имение и дорогие авто, хотя бизнеса якобы не имеет. За последний год он и его гражданская жена приобрели недвижимости приблизительно на 20 миллионов гривен.

Украинская правда

Темы: НАБУЛяшко Олег
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