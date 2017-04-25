Трамп призвал Совбез ООН "наконец решить" проблему КНДР

Президент США Дональд Трамп призвал ООН расширить санкции против КНДР.

С таким заявлением президент США выступил на встрече с представителями Совбеза ООН, сообщает BBC.

"Северная Корея - это большая проблема для всего мира. И эту проблему мы должны, наконец, решить", - цитирует агентство Франс пресс слова Трампа, произнесенные во время делового обеда с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН.

"Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и совет безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет", - заявил президент.

Как известно, Северная Корея в последние годы регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон сотрудничает с Китаем для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи и высказал уверенность, что Пекин использует свои рычаги для давления на КНДР.

При этом, для поддержания готовности реагировать, к Корейскому полуострову была направлена ударная группа военно-морского флота США, в которую входит авианосец "Карл Винсон" и другие военные корабли.

Северная Корея заявила, что американский авианосец может быть потоплен одним ударом.

Ранее Северная Корея уже заявляла, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США и готова к войне, если будет спровоцирована Соединенными Штатами Америки.