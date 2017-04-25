Пєсков: Знеструмленням ОРЛО Україна відштовхує від себе території

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що припинення енергопостачання непідконтрольної Києву частини Луганської області – ще один крок Києва на шляху відторгнення від себе своїх територій.

Про це він сказав у вівторок, відповідаючи на питання журналістів, передає російське агентство "РИА Новости".

На прохання журналістів уточнити, яким чином Москва забезпечить потреби електроенергії цих територій у зв'язку із знеструмленням, Пєсков відповів: "Ні, я не став би вам детально це роз'яснювати".

"Хочу лише підкреслити, що знеструмлення Луганській області (хоча йдеться тільки про непідконтрольні території – ред.) – це ще один крок на шляху відторгнення України від себе територій. Це крок, який суперечить духу мінських угод, який не наближає нас до реалізації цих мінських угод, а навпаки віддаляє нас від остаточної мети", - сказав Пєсков.

"Безумовно, Росія і раніше, виходячи з гуманітарних міркувань, робила і робить багато для того, щоб допомогти мінімізувати наслідки для людей, які проживають на Донбасі, наслідки цієї політики по відторгненню власних земель, яку проводить Київ", - додав він.

Як відомо, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок" припинила постачання електроенергії в неконтрольовану частину Луганської області.

Водночас міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що відключення електроенергії на окупованій частині Луганської області не призведе до соціального вибуху цивільного населення, туди можуть поставляти російську електрику.

20 квітня агентство Bloomberg, посилаючись на джерела в Росії, повідомило, що, незважаючи на удаване замороження конфлікту на Донбасі, реальна стратегія президента РФ Володимира Путіна - повністю відокремити регіон від України й поступово ввести до складу Росії.