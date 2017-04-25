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Песков: Обесточиванием ОРЛО Украина отталкивает от себя территории

Вторник, 25 апреля 2017, 14:45

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение энергоснабжения неподконтрольной Киеву части Луганской области – еще один шаг Киева на пути отторжения от себя своих территорий.

Об этом он сказал во вторник, отвечая на вопросы журналистов, передает российское агентство "РИА Новости".

По просьбе журналистов уточнить, каким образом Москва обеспечит потребности электроэнергии этих территорий в связи с обесточиванием, Песков ответил: "Нет, я не стал бы вам подробно это разъяснять".

"Хочу только подчеркнуть, что обесточивание Луганской области (хотя речь идет только о неподконтрольных территориях - ред.) - это еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий. Это шаг, который противоречит духу минским соглашениям, не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от конечной цели", - сказал Песков.

"Безусловно, Россия по-прежнему, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает многое для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, проживающих на Донбассе, последствия этой политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев", - добавил он.

Как известно, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля по решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекратила поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области.

В то же время, министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что отключение электроэнергии на оккупированной части Луганской области не приведет к социальному взрыву гражданского населения, туда могут поставлять российское электричество.

20 апреля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в России, сообщил, что, несмотря на кажущееся замораживание конфликта на Донбассе, реальная стратегия президента РФ Владимира Путина - полностью отделить регион от Украины и постепенно ввести в состав России.

Темы: ДонбассРосcияэнергетика
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