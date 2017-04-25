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У НАБУ Ляшка допитували 4 години

Вівторок, 25 квітня 2017, 15:23

Національне антикорупційне бюро допитало лідера Радикальної партії Олега Ляшка у справі про можливе незаконне збагачення.

Про це сам Ляшко сказав 25 квітня журналістам після допиту.

"Радикал" поскаржився, що йому "не повідомили факт, за яким проти нього порушено справу".

"Мене чотири години допитували типу як свідка у справі про незаконне збагачення... Ми дали всі свідчення", – запевнив Ляшко.

На уточнюючі запитання журналістів Ляшко зазначив, що його питали "про все на світі".

"З ким я живу, де я проводжу свій час, хто моя дружина, моя мама. А коли я намагався розпитати, в чому мене звинувачують, жодного факту мені надано не було", – заявив політик.

Політик вважає цю справу "сфабрикованою" Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Ляшко також пригрозив притягти керівника САП Назара Холодницького до відповідальності "за зловживання посадовим становищем".

За словами адвоката Андрія Мамалиги, підозру Ляшку не оголошували.

24 квітня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національного антикорупційного бюро провадження за підозрою у незаконному збагаченні народного депутата Олега Ляшка.

Раніше повідомлялося, що Ляшко нажив маєток і дорогі авто, хоча бізнесу нібито не має. За останній рік він і його цивільна дружина придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУЛяшко Олег
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