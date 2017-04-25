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В НАБУ Ляшко допрашивали 4 часа

Вторник, 25 апреля 2017, 15:23

Национальное антикоррупционное бюро допросило лидера Радикальной партии Олега Ляшко по делу о возможном незаконном обогащении.

Об этом сам Ляшко сказал 25 апреля журналистам после допроса.

"Радикал" пожаловался, что ему "не сообщили факт, по которому против него возбуждено дело".

"Меня 4 часа допрашивали типа в качестве свидетеля по делу о незаконном обогащении... Мы дали все показания", – заверил Ляшко.

На уточняющий вопрос журналистов Ляшко отметил, что его спрашивали "обо всем на свете".

"С кем я живу, где я провожу свое время, кто моя жена, моя мама. А когда я пытался расспросить, в чем меня обвиняют, ни один факт мне предоставлили", - заявил политик.

Политик считает это дело "сфабрикованным" Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Ляшко также пригрозил привлечь руководителя САП Назара Холодницкого к ответственности "за злоупотребление должностным положением".

По словам адвоката Андрея Мамалыги, подозрение Ляшко не объявляли.

24 апреля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении народного депутата Олега Ляшко.

Ранее сообщалось, что Ляшко нажил имение и дорогие авто, хотя бизнеса якобы не имеет. За последний год он и его гражданская жена приобрели недвижимости приблизительно на 20 миллионов гривен.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУЛяшко Олег
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