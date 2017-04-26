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Дело Насирова: Суд начался без Бобровника

Среда, 26 апреля 2017, 23:15
Дело Насирова: Суд начался без Бобровника
Фото: И. Салий

Соломенский райсуд Киева вечером 26 апреля начал рассмотрение продлении меры пресечения отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Как сообщает Радио Свобода, дело рассматривает судья Виктория Кицюк, а не Александр Бобровник, как раньше.

Бобровник, как сообщал прокурор, заболел.

Суд предлагал перенести рассмотрение на 9 утра четверга. Но адвокаты настаивали на рассмотрении дела сейчас, мотивируя это тем, что у Насирова завтра утром операция.

Как известно, заседание суда о продлении меры пресечения для Насирова должно было начаться в 16:00.

Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Роман Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

Суд в течение нескольких дней избирал Насирову меру пресечения, 7 марта суд избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 млн гривен.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии "Блок Петра Порошенко".

Темы: Насировсуд
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