Терористи "ЛНР" оголосили полювання на 4 журналістів "Інтеру"
Четвер, 27 квітня 2017, 01:31
Так зване "Міністерство внутрішніх справ" терористичної організації "ЛНР" оголосило в розшук 4 журналістів програми "Подробиці" телеканалу "Інтер".
Про це йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу, передають Українські Новини.
"Воєнкори "Подробиць" Геннадій Вівденко, Руслан Смещук, Роман Бочкала, а також оператор Сергій Дубінін оголошені в розшук терористами "ЛНР" "за сприяння терористичній діяльності" на територіях, підконтрольних бойовикам", - сказано в ньому.
Згідно з повідомленням, в середу ряд інформаційних сайтів "ЛНР" поширили інформацію, що журналісти "Подробиць" оголошені так званим "МВС ЛНР" в розшук.