Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Террористы "ЛНР" объявили охоту на 4 журналистов "Интера"

Четверг, 27 апреля 2017, 01:31

Так называемое "Министерство внутренних дел" террористической организации "ЛНР" объявило в розыск 4 журналистов программы "Подробности" телеканала "Интер".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала, передают Українські Новини.

"Военкоры "Подробностей" Геннадий Вивденко, Руслан Смещук, Роман Бочкала, а также оператор Сергей Дубинин объявлены в розыск террористами "ЛНР" "за содействие террористической деятельности" на территориях, подконтрольных боевикам", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в среду ряд информационных сайтов "ЛНР" распространили информацию, что журналисты "Подробностей" объявлены так называемым "МВД ЛНР" в розыск.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛНРСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ЛНР
Чтобы пожать руку Путину, главарь "ЛНР" неделю просидел на карантине в Москве – СМИ
Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб опроверг клевету оккупантов о жертвах в Новопскове
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: