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САП вивчає, чи не перевищило НАБУ повноважень із Насіровим – адвокат

Четвер, 27 квітня 2017, 10:49

Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює досудове розслідування щодо перевищення службових повноважень детективами Національного антикорупційного бюро при затриманні Романа Насірова.

Про це в ході судового засідання у четвер заявив адвокат відстороненого голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак.

"Ми подали три скарги по вчиненню кримінальних порушень до Печерського суду на детективів. Зокрема щодо незаконного проникнення до палати до Романа Насірова та перевищення службових повноважень", – зазначив він.

Насіров у суді
Насіров у суді
Фото Романа Кравця

"Також у нас є інформація, що за підписом Романа Симківа до ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань – ред.) щодо перевищення службових повноважень здійснюється досудове розслідування", – зауважив адвокат.

Лисак наголосив, що станом на зараз є чотири кримінальні провадження на детективів НАБУ у справі Насірова.

Як відомо, 2 березня до Насірова в лікарню "Феофанія" приїхали детективи НАБУ" й вручили йому підозру у зловживання владою і службовим становищем.

Слідство вважає, що він у 2015-2016 роках доручив органам ДФС надати трьом компаніям в інтересах нардепа БПП Олександра Онищенка безпідставну розстрочку на виплату податкового боргу, чим завдав державі майже 2 мільярди гривень збитку. Насіров це заперечує.

У ніч на 7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

16 березня Насіров вийшов із-під варти: дружина і тесть внесли за нього заставу.

Пізніше Апеляційний суд Києва частково скасував арешт, накладений на майно Насірова, вилучене під час обшуку вдома. Суд постановив повернути голові ДФС паспорти та інші документи, але не зняв арешт із валюти, золота та кількох елітних годинників.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

 

Теми: НасіровАнтикорупційна прокуратураНАБУФіскальна служба
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