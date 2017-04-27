САП изучает, не превысило ли НАБУ полномочий с Насировым – адвокат

Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет досудебное расследование о превышении служебных полномочий детективами Национального антикоррупционного бюро при задержании Романа Насирова.

Об этом в ходе судебного заседания в четверг заявил адвокат отстраненного главы Государственной фискальной службы Александр Лысак.

"Мы подали три жалобы о совершении уголовных нарушений в Печерский суд на детективов. В частности относительно незаконного проникновения в палату к Роману Насирову и превышения служебных полномочий", – отметил он.

Насиров в суде Фото Романа Кравца

"Также у нас есть информация, что за подписью Романа Сымкива в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – ред.) относительно превышения служебных полномочий осуществляется досудебное расследование", – отметил адвокат.

Лысак подчеркнул, что по состоянию на данный момент четыре уголовных производства на детективов НАБУ по делу Насирова.

Как известно, 2 марта к Насирову в больницу "Феофания" приехали детективы НАБУ и вручили ему подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что он в 2015-2016 годах поручил органам ГФС дать трем компаниям в интересах нардепа БПП Александра Онищенко безосновательную рассрочку на выплату налогового долга, чем нанес государству почти 2 миллиарда гривен убытка. Насиров это отрицает.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал ему меру пресечения – содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя САП просила установить залог в размере 2 миллиарда гривен.

16 марта Насиров вышел из-под стражи: жена и тесть внесли за него залог.

Позже Апелляционный суд Киева частично отменил арест, наложенный на имущество Насирова, изъятое во время обыска дома. Суд постановил вернуть главе ГФС паспорта и другие документы, но не снял арест с валюты, золота и нескольких элитных часов.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП