Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

САП розслідує 39 справ щодо "брудних грошей" топ-чиновників

Четвер, 27 квітня 2017, 17:13

На стадії досудового розслідування нині перебувають 39 проваджень за фактами ймовірного незаконного збагачення вищих посадовців.

Про це повідомив 27 квітня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у Facebook.

"Зараз на стадії досудового розслідування перебувають 39 проваджень за фактами ймовірного незаконного збагачення, виявленими під час моніторингу декларацій топ-посадовців", – написав він.

Холодницький також зазначив, що в четвер "ціла парламентська фракція на чолі з народним депутатом влаштувала в САП політичне шоу".

На думку глави САП ця акція мала на меті вчинити тиск на детективів та прокурорів у справі та відвернути увагу від фактів ймовірного незаконного збагачення про які повідомляли ЗМІ.

Як відомо, 27 квітня лідер Радикальної партії Олег Ляшко прийшов до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і влаштував пряму трансляцію з його кабінету.

Політик заявив, що прийшов вимагати відповіді, чому Антикорупційна прокуратура не розслідує гучні, на його думку, корупційні справи.

Ляшко також відпускав критичні зауваження стосовно зовнішності та манер Холодницького.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національного антикорупційного бюро провадження за підозрою у незаконному збагаченні Ляшка, який нажив маєток і дорогі авто, хоча бізнесу ні він, ні його цивільна дружина нібито не мають.

Після допиту 25 квітня Ляшко заявив, що його 4 години допитували у справі щодо "незаконного збагачення невстановленої особи". Підозра йому не оголошувалася.

Cпеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що лідер Радикальної партії під час допиту у вівторок поводився грубо та зверхньо з детективами й прокурорами.

Українська правда

Теми: Антикорупційна прокуратурадекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
У САП запевнили, що не змінювали процкера у справі Князєва
Скандал у САП: скоротили прокурора, який був процкером у справі ексголови ВСУ Князєва
Від Лондона до Брюсселя
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: