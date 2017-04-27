САП розслідує 39 справ щодо "брудних грошей" топ-чиновників

На стадії досудового розслідування нині перебувають 39 проваджень за фактами ймовірного незаконного збагачення вищих посадовців.

Про це повідомив 27 квітня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у Facebook.

"Зараз на стадії досудового розслідування перебувають 39 проваджень за фактами ймовірного незаконного збагачення, виявленими під час моніторингу декларацій топ-посадовців", – написав він.

Холодницький також зазначив, що в четвер "ціла парламентська фракція на чолі з народним депутатом влаштувала в САП політичне шоу".

На думку глави САП ця акція мала на меті вчинити тиск на детективів та прокурорів у справі та відвернути увагу від фактів ймовірного незаконного збагачення про які повідомляли ЗМІ.

Як відомо, 27 квітня лідер Радикальної партії Олег Ляшко прийшов до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і влаштував пряму трансляцію з його кабінету.

Політик заявив, що прийшов вимагати відповіді, чому Антикорупційна прокуратура не розслідує гучні, на його думку, корупційні справи.

Ляшко також відпускав критичні зауваження стосовно зовнішності та манер Холодницького.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національного антикорупційного бюро провадження за підозрою у незаконному збагаченні Ляшка, який нажив маєток і дорогі авто, хоча бізнесу ні він, ні його цивільна дружина нібито не мають.

Після допиту 25 квітня Ляшко заявив, що його 4 години допитували у справі щодо "незаконного збагачення невстановленої особи". Підозра йому не оголошувалася.

Cпеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що лідер Радикальної партії під час допиту у вівторок поводився грубо та зверхньо з детективами й прокурорами.

Українська правда