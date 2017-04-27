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Ляшко "наїжджає" на Холодницького в його кабінеті

Четвер, 27 квітня 2017, 11:26

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко прийшов до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і влаштував пряму трансляцію з його кабінету.

Онлайн ведеться на Facebook сторінці політика.

"Радикал" звинуватив Холодницького в "політичному переслідуванні". На прохання не зривати роботу прокуратури, Ляшко заявив, що "позавчора віддав САП 4 години свого життя".

Політик каже, що прийшов вимагати відповіді, чому Антикорупційна прокуратура не розслідує гучні, на думку Ляшка, корупційні справи.

Зокрема "радикал" згадував прізвища Демчишина, Гонтаревої, Бойка а також "офшори Порошенка".

Ляшко також відпускав критичні зауваження стосовно зовнішності та манер Холодницького, зокрема зазначив, що той "стоїть, як шлепер".

Керівник САП в свою чергу запропонував "радикалу" оформити наявні у нього докази офіційно і передати антикорупціонерам, а не влаштовувати шоу.

24 квітня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національного антикорупційного бюро провадження за підозрою у незаконному збагаченні народного депутата Олега Ляшка.

Після допиту 25 квітня Ляшко заявив, що його 4 години допитували у справі щодо "незаконного збагачення невстановленої особи". Підозра йому не оголошувалася.

Cпеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що лідер Радикальної партії під час допиту у вівторок вів себе зухвало та зверхньо щодо детективів та прокурорів, обзиваючи їх нецензурними словами.

Раніше повідомлялося, що Ляшко нажив маєток і дорогі авто, хоча бізнесу нібито не має. За останній рік він і його цивільна дружина придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: Ляшко ОлегАнтикорупційна прокуратураХолодницький
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