САП расследует 39 дел относительно "грязных денег" топ-чиновников

На стадии досудебного расследования находятся 39 производств по фактам вероятного незаконного обогащения высших чиновников.

Об этом сообщил 27 апреля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в Facebook.

"Сейчас на стадии досудебного расследования находятся 39 производств по фактам вероятного незаконного обогащения, выявленными в ходе мониторинга деклараций топ-чиновников", – написал он.

Холодницкий также отметил, что в четверг "целая парламентская фракция во главе с народным депутатом устроила в САП политическое шоу".

По мнению главы САП эта акция имела целью оказать давление на детективов и прокуроров в деле и отвлечь внимание от фактов вероятного незаконного обогащения, о которых сообщали СМИ.

Как известно, 27 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко пришел к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры и устроил прямую трансляцию из его кабинета.

Политик заявил, что пришел требовать ответа, почему Антикоррупционная прокуратура не расследует громкие, по его мнению, коррупционные дела.

Ляшко также отпускал критические замечания по поводу внешности и манер Холодницкого.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении Ляшко, который нажил имение и дорогие авто, хотя бизнеса ни он, ни его гражданская жена якобы не имеют.

После допроса 25 апреля Ляшко заявил, что его 4 часа допрашивали по делу о "незаконном обогащении неустановленного лица". Подозрение ему не объявляли.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что лидер Радикальной партии во время допроса во вторник вел себя грубо и высокомерно с детективами и прокурорами.

Украинская правда