Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП расследует 39 дел относительно "грязных денег" топ-чиновников

Четверг, 27 апреля 2017, 17:13

На стадии досудебного расследования находятся 39 производств по фактам вероятного незаконного обогащения высших чиновников.

Об этом сообщил 27 апреля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в Facebook.

"Сейчас на стадии досудебного расследования находятся 39 производств по фактам вероятного незаконного обогащения, выявленными в ходе мониторинга деклараций топ-чиновников", – написал он.

Холодницкий также отметил, что в четверг "целая парламентская фракция во главе с народным депутатом устроила в САП политическое шоу".

По мнению главы САП эта акция имела целью оказать давление на детективов и прокуроров в деле и отвлечь внимание от фактов вероятного незаконного обогащения, о которых сообщали СМИ.

Как известно, 27 апреля лидер Радикальной партии Олег Ляшко пришел к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры и устроил прямую трансляцию из его кабинета.

Политик заявил, что пришел требовать ответа, почему Антикоррупционная прокуратура не расследует громкие, по его мнению, коррупционные дела.

Ляшко также отпускал критические замечания по поводу внешности и манер Холодницкого.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении Ляшко, который нажил имение и дорогие авто, хотя бизнеса ни он, ни его гражданская жена якобы не имеют.

После допроса 25 апреля Ляшко заявил, что его 4 часа допрашивали по делу о "незаконном обогащении неустановленного лица". Подозрение ему не объявляли.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что лидер Радикальной партии во время допроса во вторник вел себя грубо и высокомерно с детективами и прокурорами.

Украинская правда

Темы: Антикоррупционная прокуратурадекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
В САП заверили, что не меняли процкера по делу Князева
Скандал в САП: сократили прокурора, который был процкером по делу экс-главы ВСУ Князева
От Лондона до Брюсселя
Последние новости
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Все новости...
Реклама: