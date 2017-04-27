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Група депутатів ЄП засудила вирок кримському татарину Зейтуллаєву

Четвер, 27 квітня 2017, 17:42

11 депутатів Європейського парламенту засудили факт засудження російським судом кримського татарина Руслана Зейтуллаєва до 12 років ув'язнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк, оприлюднивши заяву.

"Ми, члени Європейського Парламенту, засуджуємо той факт, що сьогодні, 26 квітня 2017р., Руслан Зейтуллаев, кримськотатарський активіст, громадянин України, був засуджений російським судом в Ростові-на-Дону до 12 років позбавлення волі", - сказано у заяві.

"Ми вимагаємо російську окупаційну владу гарантувати вільний доступ українських консулів до Руслана Зейтуллаєва і перевезти його в Україну. Беручи до уваги, що Руслан вже три тижні знаходиться на голодування ми вимагаємо терміново забезпечити незалежний медичний огляд і госпіталізацію", - заявляють парламентарі.

Вони засуджують "всі неправомірні і незаконні репресії російської окупаційної влади проти кримських татар, які переслідуються під хибним приводом боротьби з ісламським радикалізмом в рамках так званої справи Хізб-ут Тахрір".

Як відомо, Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєвадо 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації осередку "Хізб ут-Тахрір" у Криму.

7 вересня 2016 року цей суд виніс вироки Руслану Зейтуллаєву, Ферату Сайфуллаєву, Рустему Ваітову і Нурі Примову, визнавши їх винними в причетності до забороненої в Росії судом терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" і створенні в окупованому Криму її осередку. Підсудні були засуджені до п'яти років позбавлення волі, при цьому вони провину не визнали.

27 грудня 2016 року Верховний суд Росії скасував вирок Зейтуллаєву і відправив справу на новий розгляд.

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Українська правда

Теми: Європарламенткримські татарианексія
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