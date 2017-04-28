У міськраді Одеси вважають, що перейменування вулиць є законним

Рішення про перейменування одеських вулиць, прийняте міськрадою, не суперечить закону про декомунізацію.

Про це заявила в четвер під час брифінгу директор юридичного департаменту Одеської міськради Інна Поповська, передає "УНІАН".

Зокрема, чиновник прокоментувала факт початку кримінального провадження прокуратурою Одеської області стосовно прийнятого міськрадою вищезгаданого рішення.

"Сьогодні процедура відкриття кримінального провадження здійснюється у заявному порядку - незалежно від того, є склад злочину чи ні. Тому говорити про те, що, якщо відкрито кримінальне провадження, то хтось скоїв кримінальний злочин, на сьогодні нелогічно і це не відповідає дійсності", - сказала Поповська.

За її словами, міськрада змінила назву тих вулиць, які не підпадають під закон про декомунізацію.

"Рішенням міськради були змінені назви низки вулиць, які не підпадають під закон про декомунізацію. Наприклад, проспект Небесної сотні, який був перейменований відповідно до незаконного розпорядження екс-губернатора, яке навіть не було підкріплено громадськими слуханнями, вже був раніше перейменований рішенням історико-топономічної комісії Одеської міськради. Таким чином, такий топонім вже був", - зазначила Попівська.

Чиновник також пояснила, що вулиця Валентини Терешкової також буде перейменована. При цьому враховуватимуть результат громадських слухань, які проведуть з даного питання.

Як відомо, прокуратура 27 квітня відкрила кримінальне провадження за фактом скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.

З огляду на це голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.