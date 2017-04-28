Почали перевірку тих, кого можна помилувати заради звільнення заручників

Розпочалася верифікація заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати заради звільнення українців, які стали заручниками бойовиків.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко 28 квітня у Facebook.

"Сьогодні нарешті розпочалася верифікація заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких в рамках законодавства можна помилувати заради звільнення наших заручників, при цьому ці особи не хочуть повертатися на окуповані території. Мова йде про кілька сотень громадян, тому цей моніторинг займе певний час", – написала вона.

Геращенко сподівається, що ця верифікація наблизить усіх "до дня звільнення заручників".

"Чотири місяці ми в гуманітарній групі в Мінську (де також працюють Віктор Медведчук і представники СБУ) важко домовлялися про залучення міжнародних організацій до процесу верифікації. Сьогодні цей процес розпочався за участі офісу омбудсмена, СБУ і в координації з ОБСЄ, представники цієї організації відвідають пенітенціарні установи", – зазначила вона.

За даними Геращенко, "кількість заручників на окупованих територіях збільшується за рахунок цивільних осіб, яких хапають і висувають надумані звинувачення в шпіонажі, диверсіях, терактах".

"На сьогодні заручників вже 128, у четвер стало відомо про ще одного незаконно утримуваного українця", – констатувала вона.

"Заради звільнення всіх готові до компромісів. Аби тільки витягти", – запевнила Геращенко.