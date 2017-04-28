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Начали проверку тех, кого можно помиловать ради освобождения заложников

Пятница, 28 апреля 2017, 11:33

Началась верификация заявлений тех лиц, которые совершали преступления против Украины, но которых можно помиловать ради освобождения украинцев, которые стали заложниками боевиков.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко 28 апреля в Facebook.

"Сегодня наконец началась верификация заявлений тех лиц, которые совершали преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения наших заложников, при этом эти люди не хотят возвращаться на оккупированные территории. Речь идет о несколько сотнях граждан, поэтому этот мониторинг займет определенное время", – написала она.

Геращенко надеется, что эта верификация приблизит всех "ко дню освобождения заложников".

"Четыре месяца мы в гуманитарной группе в Минске (где также работают Виктор Медведчук и представители СБУ) тяжело договаривались о привлечении международных организаций к процессу верификации. Сегодня этот процесс начался при участии офиса омбудсмена, СБУ и в координации с ОБСЕ, представители этой организации посетят пенитенциарные учреждения", – отметила она.

По данным Геращенко, "количество заложников на оккупированных территориях увеличивается за счет гражданских лиц, которых хватают и выдвигают (им) надуманные обвинения в шпионаже, диверсиях, терактах".

"На сегодняшний день заложников уже 128, в четверг стало известно о еще одном незаконно удерживаемого украинце", – констатировала она.

"Ради освобождения всех готовы к компромиссам. Только бы вытащить", – заверила Геращенко.

Темы: заложникипленныеДонбассГеращенко Ирина
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