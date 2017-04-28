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Аваков не очікує загроз на "травневі", але бачить багато дурнів

П'ятниця, 28 квітня 2017, 14:30

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не очікує якихось загроз на травневі свята та запевняє, що МВС не дозволить російським провокаторам розхитати ситуацію в Україні під час Євробачення.

Про це міністр сказав 28 квітня, під час підходу до журналістів, інформує прес-служба МВС.

"Ми ретельно готуємося. Думаю, що буде яскраве Євробачення. Ми не бачимо загроз в Одесі, ані в Києві, ані в жодному іншому населеному пункті України", – запевнив міністр.

"Але ми бачимо достатню кількість дурнів… и дураков из Российской Федерации (перейшов на російську мову Аваков –ред.), которые считают, что смогут раскачать ситуацию", – наголосив глава МВС.

Міністр наголосив, що правоохоронці не допустять цього і "в профілактичний спосіб, і в силовий – за необхідності".

Правоохоронці також нагадують, що нещодавно відбулися тактико-спеціальні навчання з питань безпеки під час міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

У фінальній фазі було задіяно 600 правоохоронців та 50 одиниць техніки Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби.

Як відомо, задля уникнення провокацій 2 і 9 травня в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.

Українська правда

Теми: АваковМВСЄвробачення
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