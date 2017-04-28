Аваков не очікує загроз на "травневі", але бачить багато дурнів
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не очікує якихось загроз на травневі свята та запевняє, що МВС не дозволить російським провокаторам розхитати ситуацію в Україні під час Євробачення.
Про це міністр сказав 28 квітня, під час підходу до журналістів, інформує прес-служба МВС.
"Ми ретельно готуємося. Думаю, що буде яскраве Євробачення. Ми не бачимо загроз в Одесі, ані в Києві, ані в жодному іншому населеному пункті України", – запевнив міністр.
"Але ми бачимо достатню кількість дурнів… и дураков из Российской Федерации (перейшов на російську мову Аваков –ред.), которые считают, что смогут раскачать ситуацию", – наголосив глава МВС.
Міністр наголосив, що правоохоронці не допустять цього і "в профілактичний спосіб, і в силовий – за необхідності".
Правоохоронці також нагадують, що нещодавно відбулися тактико-спеціальні навчання з питань безпеки під час міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
У фінальній фазі було задіяно 600 правоохоронців та 50 одиниць техніки Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби.
Як відомо, задля уникнення провокацій 2 і 9 травня в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.
Українська правда