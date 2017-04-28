Аваков не ожидает угроз на "майские", но видит много дураков

Министр внутренних дел Арсен Аваков не ожидает каких-то угроз на майские праздники и уверяет, что МВД не позволит российским провокаторам расшатать ситуацию в Украине во время Евровидения.



Об этом министр сказал 28 апреля, во время подхода к журналистам, сообщает пресс-служба МВД.



"Мы тщательно готовимся. Думаю, что будет яркое Евровидение. Мы не видим угроз в Одессе, ни в Киеве, ни в любом другом населенном пункте Украины", – заверил министр.



"Но мы видим достаточное количество дураков... и дураков из Российской Федерации, которые считают, что смогут раскачать ситуацию", – отметил глава МВД.



Министр подчеркнул, что правоохранители не допустят этого и "в профилактический способ, и в силовой – при необходимости".

Правоохранители также напоминают, что недавно состоялись тактико-специальные учения по вопросам безопасности во время международного песенного конкурса "Евровидение-2017".



В финальной фазе было задействовано 600 правоохранителей и 50 единиц техники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.

Как известно, во избежание провокаций 2 и 9 мая в Одессе и области будут усиленно работать правоохранители и нацгвардейцы.

Украинская правда