Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Замах на Плахотнюка": Затриманий українець заявляє про постановочну справу

П'ятниця, 28 квітня 2017, 18:19

Захист затриманого українця, якого підозрюють у замаху на вбивство молдовського олігарха Володимира Плахотнюка, заявляє про сфабрикованість справи.

Про це в інтерв'ю виданню NewsMaker розповіли адвокати затриманого Іван Устенко і Валерія Журбас.

країнські правоохоронці на основі якоїсь "оперативної інформації" інкримінують громадянину України Олександру А. замах на вбивство громадянина Республіки Молдова Володимира Плахотнюка. При цьому інші п'ять чоловік, які фігурують у фабулі разом з нашим підзахисним, 7 квітня нинішнього року були затримані, побиті і відпущені додому. Лише двоє з них допитані як свідки", - сказав Устенко.

"При цьому слідство у справі веде Головне слідче управління МВС України.

Складається враження, що наші українські правоохоронці комусь пообіцяли підтримати цю постановочну кримінальну справу, а зараз самі не знають, як викрутитися без доказів", - додав він.  

Адвокати наголосили, що їх підзахисний – єдиний, кому в Україні оголосили звинувачення.

Адвокат Журбас розповіла, що їх підзахисний визнає, що із ним зв'язувався "певний Василь з Придныстров'я" і пропонував грошову справу пов'язану із обстрілом будівлі у Молдові. Проте, за словами адвокатів, їх підозрюваний відмовився.

"Важливим моментом слід вважати те, що ніяких конкретних імен "жертв" Василь з Придністров'я нашому підзахисному не називав. Тобто спірна сама кваліфікація цієї кримінальної справи українськими слідчими як "замах на вбивство", та ще й конкретного громадянина Молдови Володимира Плахотнюка", - сказала Журбас.

Також вона заперечила, що у справі є "російський слід".

"Ніякого "російського сліду" в матеріалах цієї кримінальної справи, з якими ми ознайомилися на Україні, немає. Зате є зримий "молдавський слід". Слідчі тиснуть на нашого клієнта, залякуючи його екстрадицією в Молдову. Де він нібито "швидко в усьому зізнається". Хоча, наскільки ми знаємо, Молдова вимоги про екстрадицію громадян України в зв'язку з цим розслідуванням не направляти", - сказала вона.  

Як відомо, 7 квітня начальник Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці Молдови і України провели спільну спецоперацію і затримали виконавців і замовників замаху на молдавського олігарха Володимира Плахотнюка.

Пізніше українські прикордонники заявили, що реалізацію замаху на молдовського олігарха супроводжували представники спецслужб РФ.

Плахотнюка рік тому висували на посаду прем'єр-міністра Молдови. Його кандидатура викликала протести в молдовському суспільстві, які були спрямовані проти корупції, а організатори стверджували, що Плахотнюк контролює політичний клас Молдови і є головним олігархом країни.

Теми: Молдоваполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: