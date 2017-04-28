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"Покушение на Плахотнюка": Задержанный украинец заявил о постановочном деле

Пятница, 28 апреля 2017, 18:19

Защита задержанного украинца, которого подозревают в покушении на убийство молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, заявляет о сфабрикованности дела.

Об этом в интервью изданию NewsMaker рассказали адвокаты задержанного Иван Устенко и Валерия Журбас.

"Украинские правоохранители на основе некой "оперативной информации" вменяют гражданину Украины Александру А. покушение на убийство гражданина Республики Молдова Владимира Плахотнюка. При этом другие пять человек, которые фигурируют в фабуле вместе с нашим подзащитным, 7 апреля нынешнего года были задержаны, избиты и отпущены восвояси. Лишь двое из них допрошены как свидетели", - сказал Устенко.

"При этом следствие по делу ведет Главное следственное управление МВД Украины. Складывается впечатление, что наши украинские правоохранители кому-то пообещали поддержать это постановочное уголовное дело, а сейчас сами не знают, как выкрутиться без доказательств", - добавил он.

Адвокаты отметили, что их подзащитный – единственный, кому в Украине объявили обвинения.

Адвокат Журбас рассказала, что их подзащитный признает, что с ним связывался некий "Василий с Придныстровья" и предлагал денежное дело связанную с обстрелом здания в Молдове. Однако, по словам адвокатов, их подозреваемый отказался.

"Важным моментом следует считать то, что никаких конкретных имен "жертв" Василий из Приднестровья нашему подзащитному не называл. То есть спорна сама квалификация этого уголовного дела украинскими следователями как "покушение на убийство", да еще и конкретного гражданина Молдовы Владимира Плахотнюка", - сказала Журбас.

Также она сказала, что в деле нет "русского следа".

"Никакого "российского следа" в материалах этого уголовного дела, с которыми мы ознакомились на Украине, нет. Зато есть зримый "молдавский след". Следователи давят на нашего клиента, запугивая его экстрадицией в Молдову. Где он якобы "быстро во всем сознается". Хотя, насколько мы знаем, Молдова требования об экстрадиции граждан Украины в связи с этим расследованием не направляла", - сказала она.

Как известно, 7 апреля начальник Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители Молдовы и Украины провели совместную спецоперацию и задержали исполнителей и заказчиков покушения на молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Позже украинские пограничники заявили, что реализация покушения на молдавского олигарха сопровождали представители спецслужб РФ.

Плахотнюка год назад выдвигали на должность премьер-министра Молдовы. Его кандидатура вызвала протесты в молдавском обществе, которые были направлены против коррупции, а организаторы утверждали, что Плахотнюк контролирует политический класс Молдовы и является главным олигархом страны.

Темы: Молдоваполиция
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