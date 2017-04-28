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Суд повернув Одесі проспект Небесної сотні

П'ятниця, 28 квітня 2017, 19:45

Приморський районний суд Одеси визнав незаконним і скасував рішення міськради про перейменування раніше декомунізованих губернатором Міхеілом Саакашвілі вулиць і провулків міста.

Таке рішення прийняв суддя Андрій Бойчук, задовольнивши позов громадської організації "Самооборона Одеси".

Як повідомляє "Думская", проспект Небесної сотні та імена полеглих в АТО захисників України повернуться на карту Одеси.

 

Однак міськрада може оскаржити це рішення в апеляції.

Як відомо, прокуратура 27 квітня відкрила кримінальне провадження за фактом скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.

З огляду на це голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.

Теми: судОдесадекомунізація
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