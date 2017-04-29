Танкер, затриманий у Лівії, належить одеській компанії

Танкер "Рута", який, ймовірно, було затримано біля берегів Лівії, з 2011 року належить одеській компанії Manchester Shipping S.A.

Про це пише УНІАН з посиланням на представника адміністрації Одеського морського торгового порту.

За його даними, судно "Рута" побудовано в Болгарії у 1989 році, його позивний Urse.

"Валовий тоннаж танкера - 1901 тонна, а сума маси корисного вантажу, що перевозиться судном становить 3330 тонн", - повідомив співрозмовник.

До 1992 року "Рута" входила до складу суден Чорноморського морського пароплавства, потім належала Одеському морському торговельному порту.

Екіпаж судна складається з мешканців Одеського регіону.

Повідомляється, що судно, ймовірно, транспортувало дизельне паливо з Лівії на Мальту.

Як відомо, раніше Reuters з посиланням на представника лівійських ВМС повідомив, що військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер "Рута" - нібито було під українським прапором.

Україна перевіряє дані про нібито затримання українського танкера поблизу Лівії.