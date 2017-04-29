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Танкер, задержанный в Ливии, принадлежит одесской компании

Суббота, 29 апреля 2017, 17:45

Танкер "Рута", который, вероятно, был задержан у берегов Ливии, с 2011 года принадлежит одесской компании Manchester Shipping S.A.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на представителя администрации Одесского морского торгового порта.

По его данным, судно "Рута" построено в Болгарии в 1989 году, его позывной Urse.

"Валовой тоннаж танкера - 1901 тонна, а сумма массы полезного груза судна составляет 3330 тонн", - сообщил собеседник.

До 1992 года "Рута" входила в состав судов Черноморского морского пароходства, затем принадлежала Одесскому морскому торговому порту.

Экипаж судна состоит из жителей Одесского региона.

Сообщается, что судно, вероятно, транспортировало дизельное топливо из Ливии на Мальту.

Как известно, ранее Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС сообщил, что военно-морские силы Ливии с боем захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти с североафриканской страны, одно из суден  - танкер "Рута" - якобы было под украинским флагом.

Украина проверяет данные о якобы задержании украинского танкера вблизи Ливии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛивияУкраинанефтьконтрабанда
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