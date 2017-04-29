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В Одесі 2 травня тимчасово обмежать рух

Субота, 29 квітня 2017, 18:26

В Одесі 2 травня тимчасово обмежать рух громадського та приватного транспорту.

Про це 29 квітня повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області. 

Зокрема зазначається, що рух буде обмежено з 7:00 до 22:00 в районах Соборної площі та Куликового поля.

 
 

Як відомо,  у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що спецслужби Росії готують провокації для організації масових заворушень в Одесі 2 і 9 травня.

Задля уникнення провокацій в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.

Теми: Одесаполіція
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