В Одессе 2 мая временно ограничат движение общественного и частного транспорта.

Об этом 29 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

В частности движение будет ограничено с 7:00 до 22:00 в районах Соборной площади и Куликового поля.

Как известно, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что спецслужбы России готовят провокации для организации массовых беспорядков в Одессе 2 и 9 мая.

Во избежание провокаций в Одессе и области будут усиленно работать правоохранители и нацгвардейцы.