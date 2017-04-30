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Бойовики обстріляли приватний сектор Авдіївки, пошкоджено 3 будинки

Неділя, 30 квітня 2017, 09:51

Близько 8 години вечора суботи бойовики знову обстріляли приватний сектор Авдіївки.

 
Фото штабу АТО

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, противник застосував міни калібру 120 мм.

Руйнувань зазнали 3 приватних будинки по вулиці Кірова: пошкоджена покрівля та лінія електропередач, вибиті вікна, зруйнований паркан, посічені осколками стіни та брама.

 

Внаслідок ворожого обстрілу жоден з місцевих мешканців не постраждав.

 

Наразі на місці події працюють представники СЦКК та місцевого відділу поліції.

Разом з тим, українська сторона СЦКК повідомила, що при обстрілі кладовища біля Попасної в суботу було застосовано близько 5 снарядів реактивної системи залпового вогню калібром 120 мм, що є грубим порушенням Мінських домовленостей щодо заборони застосування важких типів озброєнь.

За попередніми даними, зруйновано чотири захоронення, інша інформація про наслідки обстрілу встановлюється.

"Такі дії незаконних збройних формувань ОРЛО є проявом знущання на пам’яттю померлих, вандалізму і свідчать про грубі порушення домовленостей в рамках Тристоронньої контактної групи та про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту та небажання дотримуватися режиму припинення вогню", - заявили в СЦКК.

Теми: АТОАвдіївка
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