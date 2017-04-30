У Маріуполі влаштували мітинг проти "Оппоблоку"

У Маріуполі понад 500 осіб взяли участь у мітингу проти "Опозиційного блоку".

Як повідомляють Новости Донбасса, учасники зібралися з державною символікою, в вишиванках і з плакатами "Оппоблок - спонсор фашизму", "Русский мир - це війна", "Оппоблок - це тероризм".

За словами учасників акції, заяви "Оппоблока" про російську мову і боротьбу з нацизмом можуть дестабілізувати ситуацію в місті.

Відзначається, що на мітингу учасники збирали підписи для звернення до СБУ з проханням дати правову оцінку діям "Оппоблока" у Маріуполі і конкретно діям депутата маріупольської міськради Андрія Федая. Також активісти влаштували акцію зі збору коштів під назвою "Федаю на квиток до Магадану".

На сесії міськради 19 квітня представник "Оппоблока" Андрій Федай зробив заяву про приниження жителів за мовною ознакою. Тоді він не уточнив, про яку мову йдеться.

Також Оппоблок у Маріуполі проводив акцію, в рамках якої збирав підписи під низкою вимог, зокрема - про можливість слухати і говорити російською мовою, припинити "переписувати історію" і "замахи на пам'ять про перемогу у Другій світовій війні" і т.і.