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В Мариуполе устроили митинг против "Оппоблока"

Воскресенье, 30 апреля 2017, 23:48

В Мариуполе более 500 человек приняли участие в митинге против "Оппозиционного блока". 

Как сообщают Новости Донбасса, участники собрались с государственной символикой, в вышиванках и с плакатами "Оппоблок - спонсор фашизма", "Русский мир - это война", "Оппоблок - это терроризм". 

По словам участников акции, заявления "Оппоблока" о русском языке и борьбе с нацизмом могут дестабилизировать ситуацию в городе.

Отмечается, что на митинге участники собирали подписи для обращения в СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям "Оппоблока" в Мариуполе и конкретно действиям депутата мариупольского горсовета Андрея Федая.  Также активисты устроили акцию по сбору средств под названием "Федаю на билет в Магадан".

 

На сессии горсовета 19 апреля представитель "Оппоблока" Андрей Федай сделал заявление об унижении жителей по языковому признаку. Тогда он не уточнил, о каком языке идет речь.

Также Оппоблок в Мариуполе проводил акцию, в рамках которой собирал подписи под рядом требований, в частности - о возможности слушать и говорить на русском языке, прекратить "переписывать историю" и "покушаться на память о победе во Второй мировой войне" и т.п.

Темы: МариупольОппозиционный блок
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